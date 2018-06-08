تحالف عراقي جديد يضم الحكيم والصدر وعلاوي

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)



كشفت تقارير اعلامية عن تشكيل تحالف عراقي جديد، يجمع ائتلاف الوطنية وتيار "سائرون"، والحكمة.

التحالف الجديد يضم أكثر من 100 نائب، ويهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وجرى توقيع الاتفاق بين تيار الحكمة الوطني، بقيادة عمار الحكيم، وتحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية، بقيادة إياد علاوي.

وانعقد الاجتماع في مقر تيار الحكمة بالعاصمة بغداد.

وفي تطور سابق الأربعاء، أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري عقب تعديل البرلمان قانون الانتخابات، أن البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي دفعت للماكينة الإلكترونية، مبيناً أن القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور، المادة 19 فقرة 9 منه لسريانه بأثر رجعي.

وشدد على أن عدد المقاعد التي حصل عليها تكتل "سائرون" لن يتغير بعد إعادة الفرز يدوياً.

وتابع "إننا نقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات، ويجب معالجة ذلك، وفق قانون الانتخابات النافذ، وهنالك هيئة قضائية تنظر بالطعون والشكاوى، وقد هيمنت السلطة التشريعية والتنفيذية بإلغاء السلطة القضائية في البلد".

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