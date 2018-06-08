الأمن الأردني يعلن انتهاء الإحتجاجات في العاصمة

أخبار الآن | عمان - الأردن - (وكالات)



أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة عمّان ومحيط الدوار الرابع. وأكدت أن الطرق سالكة في جميع المسارات.

يأتي انتهاء الاحتجاجات بعد اسبوع كامل شهد تظاهرات طالبت بسحب مشروع قانون الضريبة، و هو ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز الخميس، عقب لقاءاته مع مجلس الأمة ومجلس النقابات.

وعبر الزرزاز عن أمله في تكوين "رؤية واضحة" بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم.

وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع.

وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة إن أغلبية البرلمان ترفض هذه التغييرات.

والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان، في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة. كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول مشروع قانون الضريبة.

وأتت تلك المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة.

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