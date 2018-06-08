إرتفاع عدد ضحايا الغارات الروسية على بلدة درزنا بريف ادلب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

إرتفع عدد ضحايا الغارات الروسية التي استهدفت بلدة درازنا بريف ادلب الى 18 قتيلا من بينهم اطفال ونساء بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

واضاف المرصد ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لوجود نحو 50 جريحا بعضهم في حالة خطرة .

وقال ناشطون إن طائراتٍ حربية ً روسية استهدفت بعدة ِ صواريخ متتالية، منازلَ مدنيين قربَ مسجدٍ وسط البلدة، بالتزامن مع خروج المدنيين لتأدية صلاة التراويح في المساجد.

وأضاف الناشطون، أن القصف تسبب بتهدم عدة منازل فوق رؤوس قاطنيها، حيث سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، والبدء بعملية انتشال الضحايا، ونقل المصابين إلى المشافي والنقاط الطبية في المنطقة.

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