موقف رئيس الخطوط القطرية الدال على التمييز العنصري ليس بجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أثار الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، جدلا واسعا، خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أستراليا، عندما قال إنه لا يمكن لامرأة أن تشغل منصبا كبيرا في قطاع الطيران (كمنصبه)، مشيرا إلى أنه يمكن للرجل فقط أن يرتقي لتحديات هذه الوظيفة.

إعترافات الباكر الثلاثاء 5 يونيو/حزيران الجاري، أثارت غضب الصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب موقفه المتحيز ضد النساء.

لكن وبحسب ما ذكر موقع "the national" ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الباكر الجدل، حيث كان يشير دائما إلى مضيفات الطيران بـ "دمى الترولي" و بأنه يمكن طردهن من العمل إذا اكتسبت إحداهن وزنا أو وصلت إلى سن التقاعد 32،

كما تنص بعض شركات الطيران الأمريكية في عام 1970.

كما أن مواقفه دائماً هي علامة دالة على شعوره السائد على تمييزه بين الذكور والإنلث، إذ كان قد وصف مضيفات الطائرات الأمريكية الأكبر من 26 عاما بأنهن "جدات".

والجدير بالذكر ان "الباكر" ليس وحده المتمسك بمفهوم الوظائف للرجال فقط، فالمؤسسة التي انضم إليها فيها اختلال بالتوازن بين الجنسين،على الرغم من أن المؤتمر يركز على الحاجة إلى الحصول على عدد أكبر من النساء في مناصب الإدارة العليا، فإن 6 فقط من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي البالغ عددهم 280 عضو لديهم رؤساء تنفيذيات.

وفي هذا العام ، تقلص عدد النساء اللواتي يترأسن أكبر الشركات في العالم بنسبة 25 في المائة، على الرغم من الدعوة المتزايدة للمساواة من خلال حركات #MeToo و #TimesUp، و على الرغم من الاحتجاج على عدم المساواة في الأجور في مؤسسات محترمة مثل هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

و لكن قد حان الوقت الآن لتغيير مواقفهم بالإضافة إلى إعطاء النساء الإمكانية للوصول لوظائف مهمة و عدم التمييز بين الجميع.

مصدر الصورة: thenational

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