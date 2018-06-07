مجلس تنسيقي بين الإمارات والسعودية

... تكامل إماراتي - سعودي بـ 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الاربعاء 6 حزيران / يونيو، من مدينة جدة، عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين

... محمد بن زايد: تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى و المواقف والتوجهات المتكاملة

... أساطير يعتقد الناس أنهـا حقائق لا تقبل الجدل ... استعد للصدمة! قبل عدة أيام كنت في نقاش مع أحدهم حول مقولة “تكرار الكذبة لا يجعلها حقيقة”، أنا كنت ضد هذه المقولة فتكرار الكذبة على الرغم من أنه لن يجعلها حقيقة واقعية لكنه سيجعل الناس يصدقونها، وإن صدقها الناس فهذا كل ما يهم.

... توقعات بأن يطلب العاهل الأردني من رئيس الوزراء الإستقالة توقعت مصادر سياسية أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي