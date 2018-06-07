مجلس تنسيقي بين الإمارات والسعودية
أخبار الآن | جدة - السعودية - وكالات
أعلن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين إقتصادياً وتنموياً وعسكرياً
وتم الإعلان عن:
- أربعة وأربعين مشروعا استراتيجيا مشتركا وأطلق على هذه الاستراتيجية اسم استراتيجية العزم
- وقد وُضعت مدة ستين شهرا لتنفيذ مشاريع استراتيجية العزم
- هذه الاستراتيجية تحدد تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية
- وسيعمل الجانبان على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي واطلاق خدمات وحلول اسكانية وتمويلية مشتركة
- كما وقعت عشرون مذكرة تفاهم لتعزيز التكمال السعودي الاماراتي في مختلف المجالات
- وتضمن الاستراتيجية مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وتشكيل مجلس مشترك لتنسيق الإستثمارات الخارجية
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