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مجلس تنسيقي بين الإمارات والسعودية

أخبار الآن | جدة - السعودية - وكالات
 

أعلن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين إقتصادياً وتنموياً وعسكرياً 
 

وتم الإعلان عن: 

- أربعة وأربعين مشروعا استراتيجيا مشتركا وأطلق على هذه الاستراتيجية اسم استراتيجية العزم 
- وقد وُضعت مدة ستين شهرا لتنفيذ مشاريع استراتيجية العزم
- هذه الاستراتيجية تحدد تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية 
- وسيعمل الجانبان على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي واطلاق خدمات وحلول اسكانية وتمويلية مشتركة 
- كما وقعت عشرون مذكرة تفاهم لتعزيز التكمال السعودي الاماراتي في مختلف المجالات 
- وتضمن الاستراتيجية مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وتشكيل مجلس مشترك لتنسيق الإستثمارات الخارجية 
 

 

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