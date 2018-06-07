العراق: المفوضية ستطعن بقرار البرلمان إعادة الفرز يدويا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستطعن بقانون البرلمان العراقي وقراره الأخير الخاص باعادة عد وفرز النتائج يدوياً.

وقالت في بيان إن مجلس المفوضين أدى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لاي جهة بالتدخل والتاثير في صلب قراراته خصوصا بإدارة العملية الانتخابية.

وجاء هذا الإجراء بعد قرار البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.

وكان أعضاء بمجلس النواب العراقي (البرلمان) قالوا إن المجلس أقر الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم من قول العبادي إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

وقد يضعف إجراء إعادة الفرز من مكانة الصدر الذي حشد في السابق عشرات الآلاف من أتباعه للاحتجاج على سياسيات الحكومة التي يعارضها.

وقال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، في تغريدة على تويتر إن أي تزوير أو انتهاكات للعملية الانتخابية يجب إدانتها، لكن يجب أن تتعامل معها فقط المفوضية العليا المستقلة والمحكمة الاتحادية العليا.

وعبر أيضا عن قلقه من أن بعض الأحزاب تحاول إفساد الفوز الذي حققه الصدر. وقال "الخاسرون في الانتخابات الأخيرة يجب ألا يختطفوا أو يتلاعبوا بالبرلمان. خلاف ذلك، فهو تضارب في المصالح".

وتشير التوترات التي أحاطت بالانتخابات إلى إمكانية اندلاع مزيد من الاضطرابات في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، الخميس، إن لجنة قضائية رفيعة انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات لتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام القضاة بالأعمال المناطة بهم.

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