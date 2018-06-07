السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كلف الرئيسُ المصري عبدالفتاح السيسي، وزيرَ الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل.

ويأتي ذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الثلاثاء، استقالة حكومتهِ إلى السيسي، الذي كلفه بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في إجراء روتيني بعدما أدى السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية، السبت.

وأكد السيسي خلال كلمته أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية رئاسية ثانية، أنه يتعهد بتحقيق تنمية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، مشيراً إلى أن مصر للجميع .

وأضاف السيسي أنه وضع خطة عمل للإصلاح على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وتم إطلاق مشروعات عملاقة تحسن أصول الدولة، وتعظم مكاسبها، وتوفر فرص عمل كثيفة، تسير مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي.

وحصل السيسي في الانتخابات التي جرت مارس الماضي على 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%.

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