السودان يقطع كل العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن السودان في بيان أصدرته وزراة الخارجية قطعَ كل العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية في إطار التزاماته بمنع ِ انتشار الأسلحة النووية.

ولطالما كانت هناكَ شبهاتٌ في أن الخرطوم ترتبطُ بعلاقاتٍ عسكريةٍ مع بيونغ يانغ التي تخوضُ مواجهة ً مع واشنطن بسببِ برامجها الصاروخية والنووية.

ورفعت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر عقوبات استمرت 20 عاما على السودان لكنها أبقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وتشير المصارف السودانية إلى أن هذا الأمر يعيق العلاقات التجارية بين المصارف العالمية والسودانية ويبطئ الانتعاش الاقتصادي في البلاد التي تشهد تضخما مستمرّاً في الأسعار وديناً عاماً مرتفعاً بالاضافة الى خسائر في العائدات النفطية.

وتؤكد الخرطوم التزامها كل قرارات مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية.

وفي 1997، فرضت واشنطن عقوبات على السودان الذي كان متهما بدعم المجموعات الارهابية.

وبعد عقود من التوتر، تحسنت العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وبعدها مع رفع الرئيس الحالي دونالد ترامب العقوبات عن السودان العام الماضي.

وتأثرت مالية البلاد بشدة بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، الذي حرم الشمال من حوالى 75 في المئة من عائدات السودان النفطية.

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