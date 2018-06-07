الرئيس الأفغاني يعلن وقفاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (ا ف ب)



في رسالة على حسابه في تويتر، أعلن الرئيس الافغاني اشرف غني وقفا موقتا لاطلاق النار في مناسبة عيد الفطر.



واوضح غني ان هذا القرار غير المسبوق يأتي ردا على "الفتوى التاريخية الصادرة عن مجلس العلماء الافغان" الذين اعتبروا الاثنين أن القتال باسم الجهاد في افغانستان، أمر "غير شرعي" في الإسلام، داعين لعقد مباحثات سلام.

وكتب الرئيس الافغاني ان وقف اطلاق النار سيبدأ الاثنين "اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان وسيتواصل حتى خامس أيام عيد الفطر".



وكان مجلس العلماء الافغان الذي عقد جمعية كبرى (لويا جيرغا) الاثنين في كابول بحضور آلاف رجال الدين الذين قدموا من 34 محافظة، نشر فتوى من سبع نقاط تعلن ان "الهجمات الانتحارية والتفجيرات تتعارض مع الاسلام وهي حرام".



وتابعوا أنه "لا أساس قانونيا للحرب الجارية في افغانستان حيث الأفغان وحدهم هم ضحايا الحرب (التي) لا تحمل أي قيمة دينية ولا وطنية ولا إنسانية".



وبعد ساعة على نشر هذه الفتوى التي بثت مباشرة على التلفزيون، فجر انتحاري نفسه عند مدخل الخمية التي كانت تعقد فيها الجمعية موقعا سبعة قتلى في اعتداء تبناه تنظيم داعش.



وكان الرئيس غني قام بمبادرة سلام تجاه طالبان في نهاية شباط/فبراير لكن منذ ذلك الحين لم يرد المتمردون رسميا عليها.

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