الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

أخبار الآن | جدة - السعودية - (وام)

ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .

وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس و الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع و البرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

و يقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

و تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016 وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و سيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

و يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

وفي نهاية الاجتماع وقع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين. ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

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