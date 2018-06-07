إنفجار ذخيرة في مدينة الصدر في بغداد ووقوع قتلى

أخبار الآن | بغداد - العراق - (أ ف ب)

قال مصدر بالشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت في حي مدينة الصدر في بغداد، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب في سقوط قتلى ومصابين. ولم تذكر الوزارة أرقاما محددة. لكن مصدرا أمنيا قال إن الانفجار كان "شديد القوة".

ومدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو.

وأمر البرلمان اليوم بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "انتهاكات خطيرة".

وفي مايو استهدف تفجيران مكاتب للحزب الشيوعي العراقي المشارك في كتلة الصدر

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