إقالة وزير الداخلية التونسي بعد أيام من غرق قارب للمهاجرين

أخبار الآن | تونس - تونس - (رويترز)

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزير الداخلية، لطفي براهم، بعد أيام من غرق مركب صيد كان يقل عشرات المهاجرين، جنوب شرقي البلاد.

وكلف الشاهد وزير العدل، غازي الجريبي، بمهام وزير الداخلية مؤقتا.

وأصدرت الحكومة بيانا لم تشر فيه إلى أسباب إقالة براهم، لكن مسؤولا حكوميا، رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة رويترز للأنباء: "أقال الشاهد وزير الداخلية بسبب فشله في منع القارب والهجرة غير الشرعية للقوارب بشكل عام".

وأنقذت السلطات 68 شخصا من القارب المنكوب، لكن يُعتقد أن أكثر من مائة شخص، بما في ذلك أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، لقوا حتفهم في الحادث.

وكان معظم من كانوا على متن القارب تونسيين يحاولون الهروب من البطالة والأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن تونس أوقفت نحو ستة آلاف مهاجر كانوا في طريقهم لمغادرة سواحلها إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة كبيرة عن عدد الذين منعتهم الحكومة من الهجرة غير الشرعية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتقول تقديرات إن هذا العدد لا يتجاوز المئات.



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