مدفعية التحالف العربي تدك تحصينات الحوثي في ضواحي الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

شن التحالف العربي غارات جوية وقصفا بالمدفعية، الثلاثاء، على معاقل الحوثيين في ضواحي مدينة الحديدة، في وقت تتقدم قوات المقاومة بإسناد إماراتي على الأرض باتجاه المدينة الاستراتيجية.

واستهدفت مدفعية التحالف العربي معاقل الحوثيين في ضواحي الحديدة ودمرت تحصيناتهم في ظل التقدم الميداني الكبير باتجاه الحديدة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مناطق تابعة لمدينة زبيد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأغارت مقاتلات التحالف على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي والتحيتا والحسينية في ضربات نوعية أنهكت قدراتها العسكرية وشتت صفوفها.

وأصبحت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، وبدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، على بعد بضعة كيلو مترات من مطار الحديدة وفي الطريق إلى تحرير المحافظة كاملة.

ويشهد الشريط الساحلي في الحديدة معارك عنيفة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى لاستكمال تطهير المنطقة من سيطرة الميليشيات الحوثية.

وبينما تتقدم قوات المقاومة المشتركة لتطهير الحديدة من المتمردين، يدعو متابعون يمنيون الحكومة إلى مواكبة المعركة والعمل على دعم الجهود الحربية على الأرض، من خلال تقديم الدعم السياسي لقوات المقاومة.



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