قرار للبرلمان العراقي بإعادة العد اليدوي لجميع الأصوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

قررَ البرلمانُ العراقي إلزامَ مفوضيةِ الانتخابات بإعادةِ العدِ اليدوي للأصواتِ في الانتخابات التشريعية الأخيرة بسببِ شبهاتٍ بعملياتِ تزويرٍ لأوراقِ الاقتراع.

وذكرت مصادر برلمانية عراقية لأخبارِ الآن أنهُ خلالَ جلسةٍ إستثنائية مكتملة النصاب القانوني للبرلمان صوتَ النواب لصالحِ إلزامِ مفوضية الانتخابات بإجراءِ عمليةِ تعدادٍ جديدة يدوية لما يقاربُ احد عشرَ مليونِ صوتٍ في عمومِ العراق.

وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب عقد 173 نائبا من أصل 328 في البرلمان المنتهية ولايته جلسة استثنائية , و أكد البرلمان أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدويا بدون إستخدام أي آلات في عموم البلاد وإنتداب 9 قضاة للإشراف على تنفيذ هذا القرار.

كما قرر البرلمان العراقي وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة منتدبون من مجلس القضاء العراقي الأعلى.

وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر جميع الأطراف بحصوله على المرتبة الأولى في سلم الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الابرز من أجل تشكيل التكتّل الاكبر في مجلس النواب.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ 15 عاماً.

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.

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