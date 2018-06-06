المقاومة وبإسناد القوات الإماراتية تتقدم بالساحل الغربي..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة بالقوات الإماراتية في التحالف العربي واصلت تقدمها لتحرير مدينة الحديدة الاستراتيجية ما سيشكل ضربة لميليشيات الحوثي ومشروعها الإيراني، و أكد التحالف العربي أن المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية حققت إنجازات نوعية تؤكد أن المعركة ستتوج قريبا بتحرير الحديدة لاسيما بعد التقدم الذي تحقق في جبهة الساحل الغربي.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من المدينة، تتمركز القوات وهي في حالة تأهب لدحر الحوثيين، ما ينقل معركة تحرير باقي المناطق اليمنية من ميليشيات إيران إلى مرحلة الحسم، لما لهذه المدينة من أهمية بالغة في تغيير موازين القوى بشكل كبير لصالح الشرعية اليمنية، وآخر الضربات التي تلقتها الميليشيات شهدتها ضواحي الحديدة، الثلاثاء، حيث تمكنت قوات التحالف العربي عبر قصف جوي ومدفعي تدمير مواقع وتحصينات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي والتحيتا والحسينية، ما أنهك قدرات الميليشيات العسكرية وشتت صفوفها.



ونجحت المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة، بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية، في استعادة مواقع ومناطق استراتيجية في الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة، لتصل إلى مشارف مدينة الحديدة، مركز محافظة الحديدة، وتحرير الحديدة سيؤدي حتما إلى قطع شريان طهران في اليمن، وذلك عبر وقف إمداد إيران للحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من خلال ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي تتخذه الميليشيات قاعدة لانطلاق أعمالها الإرهابية في الساح

ل الغربي، وتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر..



وتؤكد كافة المؤشرات والتقدم الميداني لقوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على الأرض أن تحرير المدينة والميناء باتت قضية وقت، لاسيما بعد الانتصارات العسكرية للمقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من القوات المسلحة الإماراتية في جبهة الساحل الغربي، وأهمية معسكر ذباب تكمن بأنه يربط بين 3 مديريات على الساحل الغربي لليمن، هي باب المندب والوازعية والمخا، والذي بدوره يمثل مركزا للقوات المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب على المنفذ الجنوبي لممر الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر.

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