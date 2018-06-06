العاهل الأردني يدعو لمراجعة مشروع قانون الضريبة

أخبار الآن | عمّان - الأردن - (أ ف ب)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية بذل الحكومة الجديدة جهودا حثيثة لإجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي في المملكة، ليصبح أكثر عدلا، ودعا الملك عبدالله الحكومة الجديدة برئاسة عمر الرزاز إلى العمل على إنجاز مشروع القانون بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات، لتنهض بمسؤولياتها من خلال إطلاق مشروع نهضة وطني شامل.

دعا العاهل الاردني عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الحكومة الجديد المكلف الى إجراء "مراجعة شاملة" لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت الى استقالة رئيس الوزراء السابق، وقال الملك عبد الله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

واضاف "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغن"، وكان العاهل الاردني حذر الاثنين من أن "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".

ومنذ نحو أسبوع، تخرج تظاهرات ليلية في شوارع عمان ومدن أخرى يشارك فيها آلاف الاردنيين احتجاجا على ارتفاع الاسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة الذي سيحال قريبا على مجلس النواب وينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين بشكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن.

وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاما أردنية وشعار "معناش"، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي، ويأتي مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ ثلاث سنوات شملت رفع الدعم عن مواد أساسية بينها المحروقات، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الاصلاحات لمنع الاردن قروضا جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار، واعلنت النقابات المهنية ال16 الثلاثاء استمرار الاضراب والوقفة الاحتجاجية غدا الاربعاء.

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