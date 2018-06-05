مقتل عشرات المسلحين بهجوم لداعش شرق سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( وكالات )

قتل 45 مسلحا من قوات النظام جراء هجمات شنها تنظيم داعش شرق سوريا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد : تنظيم داعش يشن هجمات على قرى تحت سيطرة قوات النظام ، وتمكن داعش من السيطرة على أربع منها مشيراً إلى مقتل المسلحين من قوات للنظام .

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، يشن تنظيم داعش، منذ الأحد هجمات على قرى تحت سيطرة قوات النظام ومسلحين موالين لها على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأضاف تمكن داعش من السيطرة على جزء منها" مشيراً إلى مقتل 45 من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية مقابل 26 من تنظيم داعش جراء معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين

وخسر داعش جميع المعاقل الرئيسية التي كان يسيطر عليها في سوريا، وبدأ منذ ذلك الوقت بشن هجمات فردية في مناطق لا يزال يملك جيوبا فيها.

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