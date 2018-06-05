المقاومة اليمنية على بعد 9 كيلومترات من الحديدة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن المقاومة اليمنية لم تعد تبعد سوى تسعة كيلو مترات عن مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية.



ونوه المالكي إلى أن قوات الشرعية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي تتقدم في كافة الجبهات لاسيما في محور صعدة شمالا والحديدة جنوبا.

وأضاف أن التقدم على محور صعدة التي تعتبر ساحة تحرك للصواريخ الباليستية، منع الحوثيين من إطلاق أي صواريخ خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الحوثيين لا يزالون يعملون على تجنيد الأطفال، وأن تلك الميليشيات الانقلابية باتت تعاني نقصا شديدا في الموارد البشرية، مشددا على أن ذلك تجلى في انهيار قوات الحوثيين في معارك صعدة والحديدة.

وتتمتع الحديدة بأهمية استراتيجية في المعارك الدائرة مع مليشيات الحوثي الإيرانية، إذ أنها تمثل المتنفس التجاري والصناعي والعسكري للعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وباستعادة قوات الشرعية للحديدة، يفقد الحوثيون عائدات مالية كبيرة، وسيصبح التحكم بالمساعدات الإغاثية بيد الحكومة الشرعية، كما سيمنع ذلك الحوثيين من استخدام الميناء لتهريب الأسلحة الإيرانية، وإنهاء التهديد الذي يطال الملاحة الدولية.

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