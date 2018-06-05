العبادي : انتهاكات عدة وقعت بالانتخابات

أخبار الآن | بغداد - العراق ( وكالات )

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي فازت بها كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر الذي يعارض نفوذ إيران في بلاده.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.

وفاز ائتلاف سائرون بزعامة الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا.

اللجنة الوزارية العراقية توصي بمنع استخدام التصويت الالكتروني بالانتخابات مستقبلاً وبملاحقة المدراء المفوضين في الداخل والخارج قانونياً والطلب من المدعي العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحقهم بعد ثبوت التلاعب المتعمد والتزوير لنتائج الانتخابات في عدد من مناطق محافظتي الانبار ونينوى وعدد من دول العالم.

المدراء المفوضين للمراكز الانتخابية تواطؤا مع كيانات سياسية لتزويدها بسجلات النفوس وملئ صناديق الاقتراع باوراق الناخبين وفتح مراكز الاقتراع متأخراً بهدف التزوير.

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