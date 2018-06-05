العاهل الأردني ومحمد بن سلمان يبحثان مستجدات المنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال الملك عبدالله الثاني إنه يقف مع الشعب الأردني وفهم حجم الضغوط المعيشية والاقتصادية على المواطنين.

وشدد جلالته على أن الأردن يواجه "تحديات يجب التعامل معها بحكمة ومسؤولية" ، مضيفًا أنه "يجب على مؤسسات الدولة اعتماد طريقة عمل تقوم على الشفافية والمساءلة".

وقال العاهل الأردني خلال لقاء مع عدد من الصحفيين : "المواطن يتمتع بكل الحق ، وأنا لن أقبل بأن الأردنيين يعانون".

وقد عبر جلالته خلال اللقاء عن اعتزازه بما شاهده من تعبير ثقافي للشباب الأردني في الأيام القليلة الماضية ، مما يعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم.



وشدد على أن "كل الأردنيين يعملون من أجل مستقبل أفضل لوطنهم وكيفية المضي قدماً بثقة وتصميم".

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