اعتراض صاروخ حوثي أطلق باتجاه ينبع

أخبار الآن | ينبع - السعودية ( وكالات )

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة ينبع دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأشار العقيد المالكي إلى أن تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية، وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بصنعاء يثبت عدم اكتراث الميليشيا الحوثية الإرهابية للجهود الدولية.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الدوليين (2216) و(2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع: "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني"

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