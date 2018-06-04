فرنسا تؤكد احترام سيادة قضاء العراق إثر المؤبد على الداعشية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إثر الحكم بالسجن المؤبد في العراق على "الداعشية" الفرنسية ميلينا بوغدير بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، أكدت السلطات الفرنسية، الأحد، احترامها لسيادة الهيئات القضائية العراقية.

وأفادت باريس بأنها أحيطت علما بالحكم على بوغدير بالمؤبد في العراق، الأحد، لانضمامها إلى تنظيم داعش.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "نشير إلى أن الآلية القضائية لم تنته وستواصل سياقها. فرنسا ستستمر في احترام سيادة الهيئات القضائية العراقية والمسار المستقل للآليات القضائية".

ونقلت "فرانس برس" عن السلطات الخارجية الفرنسية قولها إن باريس "في حوار منتظم مع السلطات العراقية بهدف إبلاغها خصوصا، كما فعلت على الدوام، بمعارضتها تنفيذ عقوبة الإعدام، وبضرورة احترام المعاهدات الدولية التي تحظر خصوصا أساليب التعامل اللاإنسانية، أو تلك التي تحط من قدر الإنسان".

يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت، الأحد، حكما بالسجن المؤبد على "الداعشية" الفرنسية البالغة من العمر 27 عاما، بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى داعش، فيما اتهم محاموها فرنسا بالسعي لمنع مواطنيها الذين تحولوا إلى متطرفين من العودة إلى بلدهم.

وبوغدير أم لأربعة أطفال أعيد ثلاثة منهم إلى فرنسا، فيما لا تزال الرابعة وهي طفلة مع والدتها، أوقفت صيف 2017 في الموصل "عاصمة" تنظيم داعش في العراق حينذاك، فيما يعتقد أن زوجها الذي كان عنصرا في التنظيم الإرهابي لقي حتفه.

وأوضحت الوزارة أن باريس تعتبر أن "المحكمة جرت في ظروف مرضية من وجهة نظر الحماية القنصلية"، مشيرة إلى أن "ممثلي الإدارة القنصلية حضروا كل جلسات المحاكمة ووضعوا في تصرف المحكمة مترجما فوريا متخصصا".

وأضافت أن "المحاكمة أرجئت شهرا لإتاحة المجال أمام محاميها الجديد العراقي، للاطلاع على الملف من مستشاريه الفرنسيين وتحضير دفاعه".

وتابعت إن "وكلاء الدفاع الفرنسيين الثلاثة عن بوغدير وهم المحامون بوردون وبراديل وبرنغارث الذين كانوا حاضرين في المكان سُمح لهم بالمشاركة في جلسات المحكمة إلى جانب محاميها العراقي وبطرح أسئلة على بوغدير".

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