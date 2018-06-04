ضربة جوية للتحالف تقتل المطلوب رقم 16 في ميليشيا الحوثي

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

كشفت مصادر ميدانية في اليمن مقتلَ محمد عبدالكريم الغماري "المطلوب رقم 16" على قائمةِ الإرهابيينَ المطلوبين للتحالفِ العربي، وذلك في غارةٍ استهدفت مقرا لقياداتِ ميليشيات الحوثي في الحديدة قبل يومين.



وقالت المصادر إن "المطلوب رقم 16 المتمرد، محمد عبدالكريم الغماري، قتل مع قيادي حوثي آخر يدعى عبدالكريم الحوثي وسبعة آخرين في غارة للتحالف العربي قبل يومين على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة.



وحسب المصدر نفسه، إن ميليشيات الحوثي كانت قد عينت الغماري رئيسا لهيئةِ الأركان، ما يُعدُ ضربة موجعة جديدة للميليشيات التي تكبدت في الأسابيعِ الماضية خسائر فادحة على جبهةِ الساحل الغربي.

وأكد المصادر أن القتيل "قدم من صنعاء إلى الحديدة لترتيب جبهة الحوثيين المنهارة، بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة"، التي باتت على مشارف المدينة الاستراتيجية إثر العملية التي تشنها بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف.



وكانت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، استهدفت "اجتماعا في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة بعدة غارات".

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