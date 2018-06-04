حفتر يعلن انطلاق المرحلة الثانية من تحرير درنة

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا ( وكالات )

أعلن القائد العام للجيش الوطني بداية المرحلة الثانية من تحرير مدينة درنة الليبية ، وقال : نؤكد ضرورة الحرص التام على أمن وسلامة الأهالي والمحافظة على المدينة ومرافقها.

كما أكد توجيهه بالانتشار الواسع في أحياء المدينة والقضاء على الخلايا الإرهابية ، ودعى لتوخي الحذر من الكمائن والمفخخات والقناصين والمسلحين المندسين وسط المدنيين.

وقال خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، إننا نسعى إلى حماية أهلنا في درنة وسنقضي على ما تبقى من الإرهاب، معلنًا انطلاق المرحلة الثانية من تحرير مدينة درنة من الإرهاب.

وأضاف المشير خليفة حفتر، أثناء كلمته حول العملية العسكرية في مدينة درنة، منذ قليل حول تطورات العمليات في المدينة، أنه وجه بالانتشار الواسع في درنة مع توخي الحذر من المندسين والتحركات المشبوهة.

ودعا حفتر إلى الحرص على أمن الأهالى والمحافظة على درنة ومرافقها، موجها للرد الفورى على أى مصدر إطلاق للنيران، تفعيل الاجهزة الامنية والشرطة ومساندتها، تسيير دوريات أمنية فى درنة وتدخل القوات المسلحة الليبية فى حال ظهور أى مؤشرات لعمليات ارهابية.

وشدد حفتر، على ضرورة اتباع الاجراءات الامنية فى التعامل مع الأسرى والتعامل بالحسنى لكل من يلقى السلاح، داعيا للتقيد بالتام لكل ما يصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درنة التى سيتم انشاؤها عقب تحرير درنة.



مصدر الصورة: البوابة

اقرأ أيضاً :



وصول المشير خليفة حفتر إلى بنغازي بعد رحلة علاج