الجيش الليبي يستعيد الساحل الشرقي لدرنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا ( وكالات )

تمكن الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على منطقة الساحل الشرقي لمدينة درنة من قبضة تنظيم القاعدة ، وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن الجيش دخل أكبر أحياء درنة ويتقدم بشكل ثابت.

وانتفض أهالي منطقة باب طبرق بدرنة ضد مسلحي مجلس شورى مجاهدي درنة التابع للقاعدة وقاموا بطردهم من داخله، كما أغلقوا الحي تمهيداً لدخول وحدات الجيش إليه.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، مساء الأحد، إن الجيش الليبي دخل أكبر أحياء درنة ويتقدم بشكل ثابت.

وقال المسماري في حديث إلى سكاي نيوز عربية، إن الجيش يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا داعش في درنة بدعم من الأهالي، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة تحالف مع داعش وتنظيم الإخوان الإرهابي لمحاربة قوات الجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية تؤخر القضاء على الإرهابيين، موضحا أن أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليها مما أدى إلى إرباك مسلحي تلك العصابات.

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