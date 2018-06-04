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الأمن التونسي يعتقل إرهابيًا خطيراً بشمال غرب البلاد

أخبار الآن | تونس - تونس - (وكالات)

اعتقلت قوات الأمن التونسية إرهابيا خطيرا من قادة كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتظيم القاعدة في منطقة جبلية .

الإرهابي يُدعى "إبراهيم الرياحي" ويبلغ من العمر حوالي 31 عاما ، وهو متورط في عدة عمليات إرهابية خطيرة.

وتورّط الرياحي بشكل مباشر في أحداث إرهابية بمنطقة جبلاط عام 2013. كما تورط أيضا في أحداث مدينة رواد في شباط - فبراير 2014 وصدر بحق الرياحي في 2016 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات كما صدرت بحقه عدة محاضر تفتيش وبطاقات جلب من القضاء.

 

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