إحصائية جديدة تكشف عدد الضحايا الايزيديين على يد داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

كشفت المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، ، أحدث احصائية تفصيلية للجرائم التي ارتكبها تنظ يم داعش الارهابي بحق الايزيديين.

وذكرت المديرية في بيان انه "تم تحديث الإحصائيات المعتمدة من قبل الامم المتحدة للجرائم البشعة التي اقترفها ارهابيو تنظيم داعش بحق الايزيديين، بعد 3 اب 2014".

وبينت ان "عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة، بلغ عدد النازحين منهم جراء داعش نحو 360 ألف نازح، فيما بلغ عدد الذين هاجروا خارج العراق 100 ألف نسمة، وعدد القتلى في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيلاً".

واضافت ان "عدد الايتام الذي افرزته الغزوة بلغ 2745 يتيماً، بواقع 1759 يتيم الأب، و407 يتيم الأم، و359 يتيم الوالدين، و220 يتيماً ما زال والداهم بيد داعش".

واوضحت المديرية ان "عدد المختطفين بلغ 6417، منهم 3548 من الاناث، و2869 من الذكور، فيما بلغ عدد الناجين من قبضة التنظيم 3300 ايزيدي، الاناث 1150، والذكور 337، والأطفال الإناث 946، والأطفال الذكور 867"، مشيرة الى ان "عدد الازيديين الذين ما زالوا مجهولي المصير 3117 مختطف، الاناث 1452، والذكور 1665".

واشارت المديرية الى ان "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال (سنجار) حتى الان 68 مقبرة جماعية. إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية".

ولفتت الى ان "عدد المزارات والمراقد الدينية التي تم تفجيرها من قبل داعش 68 مزارا".

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