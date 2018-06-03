مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للحوثيين بالساحل الغربي

أخبار الآن | اليمن (وكالات)

شنت مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، غاراتٍ مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، مما أسفر عن مصرع عشرات في صفوف الميليشيات الإيرانية، التي تكبدت في الأسابيع الماضية خسائر فادحة. أجبرتها على التقهقر، وسط تقدم سريع لقوات المقاومة المشتركة التي باتت على مشارف مدينة الحديدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن 30 مسلحا في صفوفِ الميليشيات قتلوا في غارات لمقاتلات التحالف على التحيتا والبرح والمدمن، ومواجهاتٍ مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.

واستهدفت غارات سابقة مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس في جبهة الساحل الغربي، وفق المصدر نفسه الذي أشار أيضا إلى فرار العشرات من الحوثيين من الجبهات، تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وجثث قتلاهم.



قتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية ومواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأحد، في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف ومدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات للانقلابيين شرق مناطق المشرعي والمدمن التابعة لمديرية بيت الفقيه، وفي مناطق شمال مديرية حيس.

كما أسفرت عمليات التمشيط، التي تقوم بها قوات الشرعية، وتعقب جيوب الميليشيات المختبئة في بعض المزارع، خلال الساعات الماضية، عن أسر أكثر من 20 حوثياً واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر كانت مخفية في مزارع عدة بمديريتي زبيد وبيت الفقيه.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، قد سيطرت، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة.



قتل 70 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية ومواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأحد، في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف ومدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات للانقلابيين شرق مناطق المشرعي والمدمن التابعة لمديرية بيت الفقيه، وفي مناطق شمال مديرية حيس.

كما أسفرت عمليات التمشيط، التي تقوم بها قوات الشرعية، وتعقب جيوب الميليشيات المختبئة في بعض المزارع، خلال الساعات الماضية، عن أسر أكثر من 20 حوثياً واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر كانت مخفية في مزارع عدة بمديريتي زبيد وبيت الفقيه.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، قد سيطرت، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة.

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