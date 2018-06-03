"مسار"حصان الشيخ محمد بن راشد يفوز بسباق الخيول في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا ( وكالات )



سيطر الجواد "مسار" على سباق الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي في مضمار "أبسوم" العريق وهو أغلى سباقات الخيول في بريطانيا ، ليمنح اسطبلات جودولفين المملوكة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انتصارها الأول ، وسيطر مسار الذي يدربه تشارلي أبلبي على النسخة 239 من السباق ليحصد جائزة المركز الأول البالغ قدرها 920 ألف جنيه فيما جاء "دي اكس بي" و"رورينج لايون" في المركزين الثاني والثالث ، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : " الفوز بهذا السباق ليس سهلا لكننا فعلناها ".

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي يلتقي جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث على هامش سباق الديربي الانجليزي الكلاسيكي وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء الحديث حول مهرجان الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، الذي يعد أحد أهم المهرجانات المتخصصة في سباقات الخيول الكلاسيكية، ويُنظّم منذ عام 1780.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص خيول الإمارات على المشاركة والمنافسة ضمن مختلف الفعاليات والمسابقات البريطانية الكلاسيكية المتنوعة، لما لهذا الاحتكاك الرياضي المستمر من أثر طيب في صقل المهارات، والارتقاء بقدرات الخيول وصولاً إلى أفضل النتائج.

من جهتها، أشادت الملكة إليزابيث الثانية بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وحرص قيادة البلدين على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.





وواصلت خيول الإمارات تحقيق انتصاراتها في مهرجان الديربي الإنجليزي في نسخته الحالية، إذ شهد شوط «ديوميد ستيكس»، لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثالثة، انتصار المهر «سنشري دريم» لعبدالله سعيد بالحب، محققاً المركز الأول بقيادة الفارس ويليام بويك وبإشراف المدرب سيمون كريسفورد.

وفي مقابلة تلفزيونية لسمو الشيخ محمد بن راشد قناة Racing UK بعد فوز الحصان "مسار" من فريق جودولفين بسباق "إنفيستيك ديربي" الانجليزي قال : "هذا السباق كان دوماً من أهم السباقات، وهو سباق مميز بلا شك ، وأنا سعيد جدا بهذا الفوز وبوجود ابنتي معي هنا ،وأنا سعيد أيضا بأن هذا الحصان جاء من دبي

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحدث الجلل والذي لاقى رواجاً وإقبالاً غفيراً على موقع تويتر بالتحديد ، نظراَ لأهمية الحدث عالمياَ .

مصد الصور : DUBAI MEDIA OFFICE

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