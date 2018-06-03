ما هي حقيقة إبتزاز أرامل سوريات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحت عنوان "أرامل سوريات أجبرن على إعطاء صور عارية لهن إلى عامل في مجال المساعدات الإنسانية" نشرت الصنداي تايمز تقريرا يتحدث عن ابتزاز نساء سوريات جنسيا مقابل تقديم مساعدات المنظمات الإنسانية اليهن.

واشارت الصحيفة الى المدعو ايمن الشعار الموظف في مجال المساعدات الإنسانية في ريف حلب الغربي كان يطلب من نساء إرسال صورعارية له مقابل حصولهن على سلال مساعدات غذائية.

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و بغض النظرعن صحة ما نُشر في الصنداي تايمز و عمّا اذا كان الهدف منه الإشارة الى فضيحة وممارسات غير اخلاقية ارتكبها الشعار او كان الهدف تشويه سمعة السوريات والإساءة اليهن كما علق بعض الناشطين فان معلومات هامة تداولتها مواقع اخبارية و حسابات عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ايمن الشعار و هو يعمل لصالح احدى الجمعيات الخيرية، كانت قد اعتقلته جبهة النصرة الإرهابية و افرجت عنه بعد 3 ايام بعد تلقيها مبلع 15 مليون ليرة.

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صور تداولها ناشطون للشعار و كانت قد نشرتها الجمعية التي يعمل لحسابها (جمعية الاحباب الخيرية) اظهرت الشعار مع عدد كبير من الاولاد مما دفع بالكثيرين للتساؤل عما اذا كان الشعار متورطا بملف أكبر من الذي تم التداول به.

يبقى ان نسأل من المسؤول عن معالجة هذه القضية، علما ان هذا الملف اثير قبل ذلك. و من يحمي النساء السوريات من مخاطر هذه التجارب؟

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