انتشال جثث 35 مهاجرا و إنقاذ 68 آخرين قبالة سواحل تونس

أخبار الآن | تونس (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأحد، انتشال جثث 35 مهاجرا وإنقاذ 68 آخرين، قبالة ساحل البحر المتوسط.

وكانت وزارة الداخلية أشارت في وقت سابق إلى انتشال جثث 11 مهاجرا في حصيلة أولية، كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق".

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين كان على وشك الغرق ليل السبت مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب).

وقال البيان إن الضحايا بينهم تونسيين وأجانب.

وأكدت الداخلية أنها تلقت "طلب استغاثة يوم 02 يونيو 2018، بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".

وتابعت: "تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنه على بعد حوالي 5 أميال بحرية (نحو 10 كيلومترات) عن جزيرة قرقنة، و16 ميلا بحريا (نحو 32 كيلومترا) عن سواحل مدينة صفاقس" جنوبي البلاد.

وأوضح البيان أن "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 67 آخرين، كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين كان على وشك الغرق ليل السبت مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب).

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية".

وأضاف البيان أنه "تم إنقاذ 67 شخصا بينهم تونسيون وأجانب، كما تم انتشال 11 جثة في حصيلة أولية".

وأكدت الداخلية أنها تلقت "طلب استغاثة يوم 02 يونيو 2018، بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".

وتابعت: "تحولت الوحدات

البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنه على بعد حوالي 5 أميال بحرية (نحو 10 كيلومترات) عن جزيرة قرقنة، و16 ميلا بحريا (نحو 32 كيلومترا) عن سواحل مدينة صفاقس"جنوب البلاد.

اقرأ أيضا:

لبنان: القانون 10 قد يعيق عودة اللاجئين السوريين





