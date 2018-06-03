الموصل أول المتأثرين بقطع تركيا المياه عن نهر دجلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

شهد نهر دجلة في الموصل انخفاضاً كبيراً في منسوب المياه , و قال مدير الموارد المائية في نينوي عبدالجبار الطحان إن الوزارة وجهت فرقها للإستعداد لهذا النقص الكبير في مياه نهر دجلة وما يمكن ان يصاحبه من تقشف كبير.

من جهته عَزا عضو مجلس النواب العراقي عن نينوى رياض الساعدي السببَ الى أن تركيا وإيران خفضت المياه الداخلة الى العراق كثيرًا.

وكان وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي قال إن انخفاض منسوب مياه نهر دجلة سببه ملءُ خزانات سد أليسو التركي الذي فاقم أزمة الجفاف التي تـَسبب بها التصحر والتغيرات المناخية في العراق وكذلك فقدان نحو نصف كمية المياه الواردة من إيران وتركيا, مؤكداً ضرورة الفصل بين موارد المياه للزراعة ومياه الشرب.

ولفت الجنابي الى أهمية تنسيق الجهود وعلى أعلى المستويات بين الوزارات المعنية لتجاوز أزمة الجفاف وتداعياتها على جميع القطاعات، ومنبهاً في الوقت ذاته الى ضرورة بناء إستراتيجيات واضحة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في جنوب العراق وديمومة الكري لنهر دجلة ورفع مناسيبه كحلول للعاصمة بغداد وسكانها.

من جهة أخرى دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الى عقد مؤتمر وطني عاجل يضم المحافظين ووزراء الزراعة والبلديات والمالية والموارد المائية والخارجية بالاضافة الى أمانة العاصمة , والتأكيد على ضرورة تدارك أزمة الجفاف ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها.

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