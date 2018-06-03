"العدالة للجميع" : آلية عمل قانون التحرش الجنسي في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )



يحمي التشريع الجديد في المملكة العربية السعودية والخاص بالتحرش الجنسي كلا الجنسين ، وبموجب القانون يُعرَّف التحرش الجنسي بأنه عبارة عن كلمات أو أفعال تشير إلى الجنس أو إلى شخص واحد ، أو مس الجسد أو التعدي على الشرف بأي شكل من الأشكال.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن القانون الجديد لمكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية سيساعد جميع الأفراد على العيش بحياة طبيعية خالية من الخوف.

ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون يومين ، بعد نشره في الجريدة الرسمية ، شرح التركي كيف سيتم تنفيذه في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، حيث سيكافح القانون الجديد التحرش الجنسي في المملكة ، والذي يعتبر جريمة وفقًا للشريعة الإسلامية.

وقال التركي: نتوقع أن يخفض هذا القانون جرائم التحرش الجنسي ، ونعمل من أجل عدم وجود هذه الجرائم في أي مكان في المملكة ، وأضاف أنه لا توجد إحصائيات متاحة عن حالات التحرش الجنسي ، بسبب التردد في الإبلاغ عن الانتهاكات ، وقال التركي: إن التقارير كانت قليلة لذلك تم توفير هذا القانون لحماية المواطنين ومساعدتهم في التقدم والإبلاغ عن الحوادث.

وشهدت المملكة مؤخراً سلسلة واسعة من الإصلاحات ، بهدف الرؤية 2030 التي تطمح إلى إشراك النساء بشكل أكبر وتقليل الفصل عن ذي قبل ، وبينما يعيد القانون الجديد تأكيد دور المرأة في المجتمع ، إلا أنه لا يرتبط بالنساء في المملكة العربية السعودية اللواتي يسمح لهن بالقيادة من 24 يونيو ، بل ينطبق القانون على كلا الجنسين ، وسيتم منح العقوبات الأشد قسوة لأولئك الذين يضايقون ذوي الإعاقة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ، مع حملة توعوية لإدخالها في المدارس.

وأضاف التركي أن العديد من الناس يتردد في أن يشارك أطفالهم بأنشطة معينة خشية التعرض للمضايقة ، وجاء هذا القانون ليساعد على وضع أولياء الأمور بسهولة ومواجهة الحالات لعقوبات تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تبلغ 300000 ريال سعودي ، وأي حوادث يتم الإبلاغ عنها أكثر من مرة ستخضع للعقوبة القصوى ، في حين أن الحالات الأقل ستواجه عقوبة مخففة تصل إلى السجن مدة سنتين وغرامة مالية تبلغ 100000 ريال سعودي.

وقال التركي : إن الجانب الأهم بعيداً عن العقوبات والغرامات هو تحقيق العدالة للجميع ، والقانون أوضح أن التحرش هو أي شيء مرتبط جنسيًا أو ضمن سياق جنسي سيؤخذ بعين الاعتبار ، فالجميع يفهم ماهية التحرش الجنسي ، وجميعنا مسلمون ونشأ بقيم إسلامية ، وسوف يسري القانون باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التركي: يعتقد الكثيرون أنهم إذا استخدموا أسماء مزيفة ، فلن نتمكن من تحديدهم أو تعقبهم ، ومع ذلك إذا كانت هناك مستندات وأدلة ، فسنتخذ إجراءات حازمة ، كذلك أضاف أنه يمكن اعتبار الرموز التعبيرية الصريحة من أنواع التحرش الجنسي ، وقال سيتم بناء التحقيق بين الشخصين على الأدلة وسوف تستنتج النيابة العامة ما إذا كانت هناك مضايقات أم لا ، كما ستحمي التقارير خصوصية المتورطين ،وقال التركي لدينا معلومات بأن هناك الكثير من الناس من يتردد في الإبلاغ عن المضايقات بسبب العواقب والسمعة إلا أن هذا القانون يوفر نظام سرية لحماية المعلومات الواردة في التقارير .



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