الجيش الليبي يدخل أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة

أخبار الآن| درنة - ليبيا - (وكالات)

تمكن الجيش الوطني الليبي من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن أربع غارات جوية استهدفت وسط المدينة في وقت متأخر مساء السبت.

هذا وبثت شعبة الإعلام الحربي للجيش، ما قالت إنه اللحظات الأولى لدخول القوات المسلحة الليبية لمدينة درنة لدحر الإرهابيين.

وأظهرت لقطات حراكا لأهالي درنة إظهارا لدعمهم للجيش الوطني لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الليبية بالمدفعية الجماعات الإرهابية المتمركزة في مشروع العمارات الكوريه بالمدخل الغربي من المدينة.

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