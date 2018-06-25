مصادرنا: قتل زعيم ميلشيات تابعة للقاعدة في درنة الليبية

أخبار الآن |دبي - الإمارات العربية المتحدة (مصادرنا)

أفادت مصادرُ عسكرية ليبية بقتل زعيم مليشيا بوسليم الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة المدعو عطية سعيد جبريل الشاعري والملقب بـقيوه خلال عمليات تحرير مدينة درنة وسط البلاد.

وقالت مصادر ذاتها لأخبار الآن إن الشاعري و هو من سكان حي شيحا قـُتل خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش الوطني الليبي وفلول الجماعات الارهابية بمحور العمليات في درنة.

وأوضحت المصادر أن معارك ضارية تدور حالياً في درنة وسط ليبيا بين الجيش الوطني الليبي وبقايا تنظيم داعش في المدينة تمهيدا لتحريرها بالكامل من هؤلاء الإرهابيين.

الى ذلك قال آمر غرفة عمليات عمر المختار في الجيش الليبي اللواء سالم الرفادي إن القوات المسلحة إقتحمت آخر معاقل تنظيم القاعدة في مدينة درنة شمال شرقي البلاد , مؤكدا أن إعلان تحرير المدينة سيكون خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الحكومية عن الرفادي قوله إن القوات المسلحة اقتحمت آخر معاقل الإرهابيين في حي "المغار"، وإن المدينة باتت على عتبة التحرير بعد نحو 5 سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية من داخل المدينة أن معارك ضارية تدور في ما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل المدينة.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة الليبية، المنذر الخرطوش، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على شارع المغار والمنطقة بالكامل.

ويستعد أهالي مدينة درنة للاحتفال بإعلان التحرير بعد طرد الجماعات المسلحة منها حيث وضعت مديرية أمن درنة خطة بمشاركة فروع الأمن المركزي لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة بعد تحريرها.

اقرأ أيضا:

قائد الكتيبة 101مشاة درنة: دخول درنة الليبية من جميع المحاور