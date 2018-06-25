خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للحوثيين بصعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)



تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبة مَـران بمحافظة صعدة فقد قتل 41 عنصرا تابعا للحوثيين والميليشيات الموالية لهم ، ومن بين القتلى 8 عناصر قيادية من حزب الله اللبناني و7 مسلحين آخرين.



مع استمرار تقدم العمليات العسكرية، فيما تقوم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، بتضييق الخناق على المتمردين في الحديدة.



وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقتل 41 عنصرا تابعا للحوثيين والميليشيات الموالية لهم في عقبة مران بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ويأتي ذلك بينما تتابع القوات اليمنية المشتركة عمليات التمشيط في الساحل الغربي لقطع طرق إمداد ميليشيات الحوثي بعد نجاحها في السيطرة على مطار الحديدة الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، دفعت الحالة الهيسترية للميليشيات الانقلابية لممارسة انتهاكات بحق المدنيين في الحديدة وأيضا بحق مقاتليها.

فالعشرات من المقاتلين الحوثيين يرفضون العودة إلى ساحة المعركة، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق البعض منهم.

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