الشرطة: مسلحون يقتلون أم موظف تركماني وشقيقاته في حمرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

قال مصادرُ أمنية وطبية عراقية إن مسلحين لم تـُحدد الجهة التي ينتمون إليها، أقدموا على قتل والدة موظف في مفوضية الانتخابات العراقية وشقيقاته الثلاثة في منطقة حمرين شمال شرقي بغداد.

المصادر ذاتها أوضحت لأخبار الآن أن الموظف بمفوضية الانتخابات من التركمان، مشيرة الى أن الموظف لم يكن في المنزل وقت الحادثة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في منطقة حمرين. وكان تنظيم داعش هدد بتنفيذ هجمات تستهدف الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في شهر مايو/أيار الماضي و كل من يساعد على إجرائها.

وخسر تنظيم داعش الأراضي العراقية التي كان يحتلها والتي وصلت في وقت من الأوقات إلى ثلث مساحة البلاد , بينما تواصل القوات العراقية المشتركة تنفيذ عمليات عسكرية ضد فلول التنظيم و بقاياه في تلال حمرين و في غرب العراق و شماله الغربي, كما تنفذ غارات جوية على مواقع التنظيم في المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية الغربية لا سيما في محافظة دير الزور السورية.

وقالت قوات الأمن العراقية الاثنين الماضي إنها نفذت إعتقالات فيما يتعلق بخطف ستة من رجالها و إحتجازهم رهائن على يد تنظيم داعش , كما خطف مسلحو التنظيم الرجال الستة وهددوا بقتلهم خلال ثلاثة أيام ما لم تفرج الحكومة عن سجينات.

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