وزراء إعلام التحالف العربي يبحثون جرائم الحوثي ودعاية إيران

أخبار الآن | جدة - السعودية - (وكالات)

عقد وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اجتماعا في مدينة جدة السعودية، السبت، لبحث انتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.ويأتي ذلك ضمن تعزيز تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف، وتقديم الدعم الإعلامي لدور التحالف العسكري والإنساني في اليمن، كما يهدف الاجتماع إلى كشف جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني.

وبحث الوزراء كذلك التصدي للآلة الإعلامية الإيرانية وأدواتها، التي تخوض حربا مفتوحة ضد دول المنطقة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن الآلة الإعلامية الإيرانية في اليمن فشلت في تشويه الحقائق، مؤكدا أن ممارسات ميليشيات الحوثي فضحت المخططات الإيرانية، وأكد وزير الدولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، سلطان الجابر، أهمية عملية الحديدة التي تنفذها القوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي، مشددا على أن تحرير المدينة سيعزز فرص التوصل لحل سلمي.

كما أكد وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري وقوف بلاده مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، لوضع خطة إعلامية بهدف إبراز دور التحالف في العمليات العسكرية والإنسانية في اليمن، وأكدت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات دعم الأردن للشرعية في اليمن، ودعت إلى حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

كما شدد وزير الإعلام السوداني أحمد عثمان على أن استعادة الشرعية في اليمن قضية لها تداعيات أمنية وسياسية، مؤكدا أن السودان يدرك مكر المخطط الإقليمي الذي يستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، وأكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، ضرورة فضح رفض المتمردين الحوثيين لكل الحلول السياسية للأزمة اليمنية.

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