قوات سوريا الديموقراطية تطرد داعش من الحسكة

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (أ ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان محافظة الحسكة باتت خالية تماما من أي وجود لتنظيم داعش. وقال المرصد، إن قوات سوريا الديمقراطية انتهت من عمليات تمشيط المدينة في ثلاث نقاط كان التنظيم يتمركز بها في المحافظة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن تحرير الحسكة للمرة الأولى قبل نحو خمس سنوات.

طردت قوات سوريا الديموقراطية فلول تنظيم داعش من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، على ما أفادت هذه القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر السبت، وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ العام 2015. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انتهت قوات سوريا الديموقراطية من عمليات التمشيط في 3 نقاط في محافظة الحسكة كان داعش متمركزا فيها".

وأضاف "الآن، لأول مرة منذ 2013، المحافظة خالية بشكل كامل من أي وجود لداعش". من جهته أكد مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي لفرانس برس في وقت متأخر السبت أنه لم يعد هناك وجود لتنظيم داعش في الحسكة. وقال "تم تحرير محافظة الحسكة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".

وفي الأول من أيار/مايو، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية اطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على داعش في شرق البلاد، وتشهد سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف آذار/مارس 2011 أزمة تسببت في قتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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