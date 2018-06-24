تقدم عسكري تجاه مديرية نهم شرقي صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية نِهم شرقي صنعاء، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تمكنت من التقدم تجاه مديرية نهم، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن قتل عشرات من الميليشيات الحوثية وأسر آخرين.

وبيّن المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا في الجبهة.

كما أعلن الجيش اليمني مقتل عشرة قيادات ميدانية من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.

ووفقاً لموقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية، فقد أسفرت المعارك عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلومتراً وتمتد من عقبة القنذع، مروراً بالجريبات والخط الإسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الأوضاع الراهنة في اليمن وخاصة المعونات الإنسانية إلى الحديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد أكد وزير الخارجية اليمني أن بقاء ميناء الحديدة الواقع في غرب اليمن بأيدي الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يمثل خطرا كبيرا على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم وتتلقى السلاح والصواريخ من إيران، وقال "لم يعد ممكناً التزام الصمت حيال تهديدات الميليشيا الحوثية للملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر".

وأوضح الوزير خالد اليماني أن حكومة بلاده قررت وبدعم من التحالف العربي إنقاذ أبناء مدينة الحديدة وذلك بعد استنفاد جميع السبل لإقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى ما تمارسه تلك الميليشيا من جور وتعسف ضد السكان في الحديدة وحجب المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.

وأكد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة وأملهما في أن يتمكن من إقناع الميليشيا بتسليم المدينة والميناء سلمياً.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار وصول المعونات الإنسانية إلى الحديدة وجميع المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها.

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