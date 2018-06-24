"بن طلال" يوثق قيادة إبنته للسيارة في أول تطبيق للقانون

أخبار الآن | الرياض - السعودية (رويترز)

نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال تسجيلا مصورا لابنته ريم وهي تقود سيارتها، في أول تطبيق للقانون الجديد الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وكتب الملياردير السعودي المعروف على صفحته بموقع تويتر "وأخيرا!. الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض"، وأضاف الوليد بن طلال "كفى نقاش… حان وقت قيادة المرأة للسيارة".

وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارات اليوم الأحد 24 حزيران/ يونيو، تنفيذا لقرار اتخذه الملك سلمان العام الماضي،يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وإصدار الرخص لها، هذا وانتهت الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتعليمية للمرأة حول قيادة ِالسيارة في الرياض تحت شعار "توكلي وانطلقي"، لمواكبةِ بدءِ سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات.



واستهدفت الأنشطة ُ تعريفَ النساء المُقبلات على قيادةِ المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، بغية َ كسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة، فضلاً عن نشرِ الثقافةِ المرورية بين الزوار، وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية..



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