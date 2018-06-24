العبادي والصدر يعلنان تحالفاً لتشكيل الحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أكدت مصادر لأخبار الآن أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي و زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلنوا في مدينة النجف تحالفاً لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر يضم أيضاً إئتلاف الفتح الذي يمثل فصائل من الحشد الشعبي.

وقالت مصادرنا إن العبادي والصدر سيبدأن خلال الساعات المقبلة التفاوض مع الكتل الفائزة الأخرى مستفيدين من عدد المقاعد النيابية التي يمتلكها التحالف الجديد والذي يبلغ 153 مقعداً حتى الآن حيث يحتاج 12 مقعداً فقط لتشكيل الحكومة الجديد.

علما أن المحكمة الاتحادية العليا أقرت الخميس الماضي، التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، الذي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات.

وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر، رجل الدين البارز، أحرزت المركز الأول في الانتخابات البرلمانية، فيما حل ائتلاف "النصر" بقيادة العبادي في المركز الثالث.

الصدر يؤكد أن التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة.

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