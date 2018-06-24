اعتراض باليستي حوثي فوق الرياض

... الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

... التحالف العربي يعترض صاروخين باليتسيين فوق المخا تمكنت دفاعات التحالف العربي من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

... دعوات دولية لوقف التصعيد جنوبي سوريا عمليات عسكرية شهدها الجنوب السوريا يوم أمس ، وشملت هذه العمليات هجمات برية وقصف جوي، إضافة إلى استخدام قنابل والبراميل المتفجرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة..

... قرقاش: نتقدم بحذر في اليمن حرصا على المدنيين وقال قرقاش إن تحرير مدينة الحديدة يمثل نقطة تحول تمهد لدخول صنعاء، مشيرا الى ان هدف العملية العسكرية دفع الحوثي إلى لقبول بالعملية السلمية..