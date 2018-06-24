اعتراض باليستي حوثي فوق الرياض
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.
وتطلق ميليشيات الحوثي صواريخ باتجاه المدن السعودية بين حين وآخر، ولكن الدفاعات الجوية تنجح دائماً بالتصدي لها.
وسبق أن تحدث الناطق الرسمي للتحالف تركي المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية بقدرات نوعية وتتحدى القرارات الأممية.
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