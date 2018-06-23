عمليات عسكرية للقضاء على آخر فلول داعش بدرنة الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يواصل الجيش الوطني الليبي عملياتِه العسكرية للقضاء على آخر فلول لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، شرقي ليبيا.

وبحسب مصادر عسكرية ليبية فإن تنظيم داعش بات محاصرا داخل حي المغار وشارع الحشيشة وسط المدينة في مساحة أقل من كيلو متر مربع.

وأضافت المصارد أن من تبقى من المسلحين لجأوا إلى حي المغار ذي الأبنية القديمة والأزقة الضيقة، وحفروا ممرات داخل البيوت للتحرك خلالها أثناء الاشتباكات.

ومع تقدم الجيش، سلّم بعض المسلحين أنفسهم، بعد محاصرتهم داخل أبنية كانوا يتحصنون داخلها.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن هذا الشهر انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، والتي تلقت خلالها التنظيمات المتطرفة ضربات موجعة من الجيش الوطني، ضيقت الخناق عليهم.

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