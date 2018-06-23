داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة فى العراق بقذائف هاون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفاد مصدر أمني في بمحافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوم بقذائف هاون على قرية تل الذهب قرب قضاء الحويجة، وقال المصدر أن تنظيم داعش الارهابى قصف قرية تل الذهب بالقرب من قضاء الحويجة بثلاث قذائف هاون، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين بجروح متوسطة والحاق اضرار مادية .

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى نشاطا لفلول "داعش" الهاربة من المناطق التى تم تحريرها على يد القوات الأمنية، فيما تعمل الشرطة الاتحادية التى تفرض سلطة القانون على اعتقال الارهابيين لتأمين المناطق للمدنيين. وتعاني نواحي هذه المحافظة (ناحية الرياض، والعباسية، والرشاد)، بسبب كونها مناطق واسعة تمكن تنظيم داعش من الاختباء فيها، ثم الظهور بعد انسحاب القوات المقاتلة.

و لم تبق سوى أعداد قليلة من القوات العراقية على الأرض لحفظ الأمن، ويعدها مراقبون غير كافية لملء "الفراغ الأمني" في تلك المناطق، يذكر أن الحوادث الأمنية لم تتوقف منذ استعادة السيطرة على الحويجة في أكتوبر الماضي، كما أنها تتصاعد بشكل تدريجي.

من ناحيته، حذّر مصدر "مطلع" لصحيفة "المدى" العراقية، دون الكشف عن هويته، من سقوط الحويجة مجددا في يد داعش إذا استمر توغل فلول التنظيم إليها.

اقرأ أيضا:

داعش على وشك الانهيار في بادية السويداء



