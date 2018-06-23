تلك هي المؤشرات على إستباحة إيران للحدود العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حثّ نواب وخبراء أمنيون الحكومة العراقية على العمل على ضبط الحدود وعدم السماح لأي دولة باتخاذ الاراضي العراقية ممرا لايصال الاسلحة الى سوريا.

محذرين من ادخال العراق في أزمة دولية.

التأكيد العراقي الرسمي يشدد على ان الحكومة العراقية على يقين بان حدودها سليمة و لكن ما ينطلق منه بعض الخبراء ينعكس في بعض التصريحات المستندة الى وقائع و بعض ما تتداوله وسائل الإعلام و بعض ما تناقله برلمانيون عراقيون :

اولا : تصريحات نيابية تؤكد ان بعض الاحزاب في العراق يقوم بمساعدة دول الجوار لجعل العراق ممرا لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الدول.

ثانيا : نائب في كتلة برلمانية اخرى يؤكد ان العراق يمر بمرحلة خطيرة في ظل استمرار ايران في ارسال اسلحة الى أنصارها في العراق.

ثالثا و الابرز انه و في مراجعة لبعض الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي فان التعليق على امكانية تهريب السلاح من ايران الى سوريا عبر العراق بدا للبعض ان ايران تستسهل استباحة الاراضي العراقية لانها تعتبر العراق حديقتها الخلفية

فما الذي يتم تمريره عبر هذه الحدود؟ و كيف تتم استباحة هذه الحدود؟

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