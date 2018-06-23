تعرفوا على لاعب كرة القدم إمام مسجد في شمال لبنان

أخبار الآن | القلمون - لبنان (تريسي أبي أنطون)

تهديد داعش الاخير للاعب الارجنتيني ليونيل ميسي بالإعدام خلال منافسات مونديال روسيا ليس بجديد على التنظيم الإرهابي الذي سبق و اطلق العنان لتهديداته و كرهه لكرة القدم مستخدما حججا دينية كذرائع لخطته الدموية التي تهدف للموت و الدمار، فعلى عكس ما يصوره داعش فان كرة القدم و الرياضة عموما لا تتعارض مع الدين الا من جهل اصوله و قواعده كداعش الإرهابي.

في القلمون شمال لبنان يقطن إمام و خطيب مسجد الشيخ علي عبد الرحمن الظَنْط الذي لا يتوانى عن انتهاج الرياضة اسلوبا لحياة سليمة و لا يتوانى عن ترسيخها في أذهان شباب المنطقة .

بملابسه الرياضية رد الشيخ الظنط على كل الإدعاءات التي يحاول دعاة اليأس الى تكريسها.

من هو الشيخ علي عبد الرحمن الظنط؟



هو الشيخ علي عبد الرحمن الظنط (52 عاما) إمام وخطيب مسجد في بلدة القلمون، شمال لبنان، مدرس تربية دينية، ويصادف أنه مختار المحلة منذ عشرين عاما. هو متزوّج ويعيش حياة مدنية مفعمة بالنشاطات الرياضية. عرف لعبة كرة القدم منذ الطفولة في شوارع القلمون، ومارسها هواية مع أبناء الحي الذي لايزال يقطنه، قبل أن يحترفها لعبة ليشارك في بطولات أهلية ومحلية (في شمال لبنان) وأحيانا كثيرة في بطولات وطنية. الى جانب هذه اللعبة التي يرى أصدقاؤه أنه "مبدع" فيها، أتقن أيضا لعبة كرة اليد هواية وممارسة، وخاض فيها بطولات وطنية.

التزم طيلة حياته بنادي القلمون، نادي شعبي في محافظة الشمال، وقدّم من خلاله أفضل الأداء والمباريات، وبعد اصابته في وتر برجله تراجع عن اللعب المكثّف ليمارس كرة القدم هواية بين الحين والآخر. يدرك الشيخ علي الظنط أهمية الرياضة في حياة الانسان انطلاقا مما جاء في حديث النبي محمد، وهو يشجع في خطبه على اعتماد الرياضة أساسا في الحياة، ويعلّم طلابه كيف يعيشون الإسلام دين ودنيا.

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