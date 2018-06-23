تحطم أجهزة الفرز الألكترونية في بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

أفادت مصادرُ نيابية في البرلمان العراقي بأن تحطمَ أجهزة العدِ والفرز الألكتروني في بغداد، كانت متعمدة وتقفُ خلفَها نفسُ الجهات التي أحرقت مخازنَ مفوضية الانتخابات في الرصافة.

وقالت المصادر لأخبار الآن في بغداد إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، لديها أدلة ٌ تثبت أن الرفوف التي تحمل أجهزة الاقتراع كانت مثبتة بطريقة جيدة .

وأعربت مصادر البرلمان العراقي لأخبار الآن عن إعتقادها بأن "إسقاط الرفوف التي كانت تحمل أجهزة العد والفرز الألكتروني في بغداد تم بفعل فاعل لإخفاء التزوير بالتزامن مع بدء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين العراقيين.

و أضافت المصادر ذاتها أن حادثة تحطم أجهزة العد والفرز الألكترونية هي الثانية بعد أن جرى إحراق صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد , حيث أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن المتورطين بعملية الإحراق هم من داخل مفوضية الانتخابات.

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