انفجار يهز زيمبابوي خلال خطاب للرئيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

هز انفجارٌ أحد ملاعب كرة القدم في زيمبابوي حيث كان الرئيس إيمرسون منانجاجوا يلقي كلمة أمام حملة انتخابية ، أنباء عن إصابة نائب رئيس زيمبابوي ومسؤولين آخرين بانفجار

وأعلنت سائل إعلام محلية عن إصابة نائب رئيس زيمبابوي ووزير البيئة والمياه والمناخ ومسؤولين حكوميين ومرافقين، وتستعد البلاد لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ إعلان استقلالها.



ونشر الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات في زيمبابوى، لأول مرة منذ 16 عاماً. ودعا منانجاجوا، العشرات من مراقبي الانتخابات لحضور التصويت في الانتخابات التاريخية في يوليو المقبل.

ويسعى منانجاجوا إلى إشراك الدول الغربية في مراقبة الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من فرضها عقوبات على بلاده، حيث كانت تتهم عمليات التصويت في الانتخابات السابقة بوقوع أعمال عنف وتزوير.

وتولى موجابي رئاسة زيمبابوي عام 1980، وتنحى عن الحكم تحت ضغط عسكرى وجماهيرى في نوفمبر الماضي، حيث تولى نائبه السابق منانجاجوا رئاسة البلاد.

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