90 % تخفيضات لمدة 12 ساعة في دبي اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن فعالية 12 ساعة تسوق حصرية بمناسبة انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي اليوم. وسيتمكن زوار مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم: مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ومردف، ومعيصم، والشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء من الحصول على المنتجات بتخفيضات كبيرة تصل إلى 90 % خلال هذه الفعالية.

ويمكن التعرف على العروض التي توفرها المتاجر المختلفة من خلال زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بمول الامارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، ويمكن كذلك الحصول على كافة المعلومات فيما يتعلق بالتسوق من خلال تنزيل التطبيقات الذكية الخاصة بكل من "مول الامارات" و"سيتي سنتر".

وهناك خيارات كثيرة للتغلب على ازدحام الطرقات واختصار الوقت والجهد، فهناك محطة مترو تتصل مباشرة بمول الإمارات، كما يوجد خدمة الحافلات المتوفرة من المحطات القريبة من كل من سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر الشندغة، كما توفر هذه المراكز خدمة الحافلات المجانية لنقل السياح من وإلى أبرز الفنادق في دبي، يمكن التواصل مع مكاتب خدمة العملاء لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الخيارات البديلة، كما يمكن الاستفادة من خدمة ركن السيارات، أو استخدام المواقع المخصصة لسيارات التكسي في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم..

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